BOMBASTIČNO OTKRIĆE / Milanović objelodanio tajne noćne sastanke Turudića i Mamića: 'Nisam mogao vjerovati. Mislio sam - proći će'

"K'o luda Mara" - tako je predsjednik Zoran Milanović opisao inzistiranje premijera Andreja Plenkovića da šef DORH-a postane Ivan Turudić. Sazvao je izvanrednu konferenciju za medije na kojoj je, uz ostalo, iznio detalje o tajnim, noćnim sastancima Turudića i Zdravka Mamića. Bilo je to 2015., kada je upravo Milanović bio premijer, a sve, kaže, stoji u dokumentima SOA-e. To je, tvrdi, ovoga tjedna od SOA-e dobio i premijer Plenković. No, Milanović je siguran - izbori su pred vratima pa vladajući što prije žele na čelo DORH-a imenovati svog čovjeka koji je, kaže, duboko kompromitiran. Traži sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost.