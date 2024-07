UPALJEN CRVENI METEOALARM / Meteorologinja otkrila do kada će trajati paklene vrućine: 'Nažalost, moguće je i jače nevrijeme!'

O vrhuncu toplinskog vala, ali i što nas očekuje u idućim danima govorila je naša Ana Bago Tomac. "Što se tiče prognoze ovog dugotrajnog toplinskog vala u kojem se nalazi cijela zemlja, možemo reći da je on već danas u unutrašnjosti počeo popuštati. Imamo sjeveroistočni vjetar, promijenio se zrak, temperature su 2, ponegdje i 3 stupnja niže nego prethodnih dana. Nažalost, za južni dio Jadrana upaljen je crveni meteoalarm. Visoke temperature nastavit će se sve do nedjelje, ponegdje i do početka idućeg tjedna kada će to crveno upozorenje prijeći u narančasto, temperature će se sniziti, bit će kiše. No, nažalost, moguće je i neko jače nevrijeme", upozorila je Ana Bago Tomac