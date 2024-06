Sutra nam stiže novi toplinski val, a zbog visokih temperatura Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke.

U njima piše da izbjegavate boravak na suncu od 10 do 17 sati. Pogotovo se to odnosi na djecu, trudnice, starije osobe i srčane bolesnike te oboljele od šećerne bolesti. Važno je, podsjećaju - rashladiti dom i tijelo te piti dovoljno tekućine, izbjegavati alkohol i napitke s previše kofeina i šećera. Ako je moguće - izbjegavajte fizički rad na suncu. Očekuju nas temperature do 35.

"Radi se o jednom manjem i kraćem toplinskom valu, vrhunac kojeg očekujemo sutra posebice na području Dalmacije gdje će vrlo vruć dan stići nakon vrlo tople noći, a treba tome dodati i južinu i pad tlaka pa će mnogima sutrašnji dan biti prilično neugodan. Toplinski val svome kraju dolazi u ponedjeljak. Nažalost krajem dana očekuje se izraženije grmljavinsko nevrijeme posebno u noći na utorak", kaže meteorolog RTL-a Dorian Ribarić.

