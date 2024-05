DO KRAJA LIPNJA / Matisse, Degas i Modigliani u Galeriji Klovićevi dvori: Izložba 'Od boemstva do vječnosti' prvi put pred hrvatskom publikom

Matisse, Degas, Modigliani velika su imena u svijetu umjetnosti, a djela tih velikana ugostila je Galerija Klovićevi dvori. 'Od boemstva do vječnosti' izložba je stotinjak umjetnina koje su iz Mostara stigle u Zagreb. Mnoga djela prvi put će biti prikazana baš pred hrvatskom publikom. Posjetitelji izložbu mogu pogledati od sutra pa do kraja lipnja i napokon uživo vidjeti Matissov Ležeći akt, legendarnu skulpturu Mala četrnaestogodišnja plesačica Edgara Degasa i još mnoga djela koja su do sad bila izlagana u istaknutim svjetskim muzejima. 'Izložba u stvari donosi jedan dašak Europe ali s početka 20. stoljeća, dakle u našoj fondaciji i u ovoj izložbi mogu se vidjeti reprezentativni stilovi modernizma', rekla je povjesničarka umjetnosti, Danijela Lucović.