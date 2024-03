'POMOĆI SE NAM' / Marta iz Zagreba raduje se besplatnom prijevozu: 'Ne znam od čega će ZET živjeti, ali jako dobro'

Dobra vijest za umirovljenike u glavnom gradu. Zagrepčanke i Zagrepčani stariji od 65 godina od lipnja će imati besplatan javni prijevoz. Najavio je to gradonačelnik Tomislav Tomašević. Besplatan prijevoz tako će dobiti 160 tisuća ljudi. Bit će potrebno izvaditi besplatan ZET-ov pokaz, a to će se moći napraviti od 15. travnja. Iako odluka dolazi u predizborno vrijeme, građani je pozdravljaju. "Jako sam radosna. Od čega će ZET živjeti, ne znam, ali jako, jako dobro. Mislim da nam to bude puno pomoglo, nama koji smo iznad te dobi, znači umirovljenici", poručila je Marta iz Zagreba. "Lako moguće da je povezano s izborima, ali to bi trebala biti normalna stvar", rekao je Drago iz Zagreba.