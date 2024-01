MINISTAR SPUŠTA LOPTU / Malenica pozvao na razgovor suce u štrajku. Je li prekid na vidiku? 'Ne treba očekivati da će sve ići glatko'

Nakon tri i pol godine radova, ministar pravosuđa Ivan Malenica otvorio je obnovljenu zgradu Općinskog suda u Splitu, vrijednu 12, 4 milijuna eura. Projekt je to koji su pratile mnoge kontroverze, ali se nakon 17 godina sud ipak vratio u centar grada. Ovdje će raditi više od 300 zaposlenika. Ministar Malenica komentirao je i štrajk sudaca koji je ušao u drugi tjedan i pozvao ih na razgovor. RTL-ova reporterka Dajana Šošić, koja prati sastanak vrha HDZ-a, javila se uživo te otkrila je li realno očekivati prekid štrajka. "Bijeli štrajk sudaca trebao bi potrajati, kako je ranije dogovoreno, do petka. No u četvrtak će biti jasnije hoće li se on nastaviti i dalje jer će suci razmotriti prijedlog ministra i odlučiti o daljnjim potezima. Suci traže indeksaciju plaća, a vidjet ćemo hoće li Vlada ovog puta biti spremnija udovoljiti tim zahtjevima jer ranije za njih nije imala sluha. Nakon niza međusobnih kritika, ministar je na neki način spustio loptu i pregovori idu dalje", istaknula je RTL-ova reporterka pa dodala kako ne treba očekivati da će sa sucima stvari ići tako glatko. Osvrnula se i na druge sindikate koji također prijete prosvjedima.