Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava s Bartulicom se nije čuo otkako su zemlju obišle snimke budućeg europarlamentarca kako izlazi iz crvenog Ferrarija u euroizbornoj noći. Ipak, medijima je izjavio da ga je spreman izbaciti iz stranke. Naglasio je da se Domovinski pokret jasno ograđuje incidenta, a da od Bartulice očekuje javnu ispriku. Ne dođe li do nje, DP neće dvojiti treba li ostati bez jednog člana.

"Od njega kao odgovorne osobe i kršćanina, očekujemo jasan odgovor, da ovo nije ono što on zastupa, da je pogriješio. Ovo je vrlo opasna radnja, ovo je Rubikon koji je prijeđen i jasno očekujem korak nazad, inače ću, kao predsjednik, morati povući poteze da se prelasci Rubikona ne dopuštaju u sređenoj stranci. Odnosno, da onaj tko to napravi će morati biti svjestan da svoju perspektivu mora tražiti negdje drugdje", izjavio je Penava.

"Mislim da se Penava danas malo zaletio jer možda nije imao uvid u cijelu situaciju", kazao je za Danas.hr politički analitičar Krešimir Macan. "Vjerujem da je Bartulica i dalje out zbog svega što se događa s bratom i nije on taj koji je razmišljao o Ferrariju, očito je da je to smislio Bujanec", dodao je.

Macan smatra da su oni koji su Bartulicu "uvalili" u ovu situaciju trebali misliti par koraka unaprijed.

"Vjerujem da će to završiti uz par packi Bujanecu. Bujanec je zločsto dijete DP-a, ali svaki potez se sada mora gledati pod povećalom i svaka fora mora biti promišljena. Ovo je bedasti incident u koji je Bartulica uletio ne razmišljajući", kaže Macan te napominje da "fore" ovakve vrste u vladajućoj koaliciji nisu dozvoljene, od koga god došle.

"Treba razmišljati što će ti opozicija reći, a i mediji koji - po njima - nisu skloni DP-u jedva su dočekali", kaže Macan koji ne očekuje da bi incident s Ferrarijem na bilo koji način mogao ugroziti Bartuličin ugled u EU parlamentu.

