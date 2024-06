Rezimiramo sada i rezultate i ovih izbora s RTL-ovim političkim komentatorima Krešimirom Macanom i Matom Mijićem.

I dok u Europi izlaznost koliko toliko raste u Hrvatskoj pada? Kako to?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mijić: "Pa dobro, mi smo navikli tako biti negativni rekorderi. Držimo se dna tablice. Pa sad smo fenjeraši, sad smo baš posljednji. Ovaj put nema tu nekog velikog interesa za europske izbore. Ljudi ne znaju koje su uopće nadležnosti europskih institucija, a teško uopće razlikuju Vijeće Europske unije, Europsko vijeće i Vijeće Europe. Ništa im tu nije jasno. Nije se kroz sve ove godine našeg članstva ni trudilo da im se to razjasni, tako da većina to gleda kao ide netko na veliku plaću, a od mene se traži da ga tamo pošaljem, pa onda ne bi se štel mešat."

Tko je kriv za to?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Macan: "Krive su stranke, krivI ste donekle i vi. Jer jedina stvar koju ste promovirali sve ove godine su velike plaće, a ne što oni rade."

Njihov posao je da oni promoviraju…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Macan: "To kažem, oni su trebali. Ali i vi. Uvijek je naglasak kakav god prilog radili, uvijek je priča o velikoj plaći."

Velika plaća, a ne rade dovoljno na promociji...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Macan: "Ne rade dovoljno. Oni imaju novca za promociju. Kroz ove godine to su milijuni eura koji su trebali biti uloženi. Zanimljivo da imate ljude koji su izabrani, koji su tamo, a da smo ih tek sada vidjeli u prilogu. Prvi put nakon pet godina da znamo - aha to je ta osoba."

Biljani Borzan se lijepo naplatilo. Ona je bila vidljiva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Macan: "Da, ima iznimki. Ima iznimka od pravila i to su, ja bih rekao troje zastupnika. Znači Biljana,Tonino i Karlo, a neki će možda staviti i Freda među njih."

Mijić: "Ja ću uvijek dodati Ružu Tomašić."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naše predizborne ankete su bile stvarno gotovo točne i izlazne ankete su bile skroz točne. Ili je ipak nešto iznenadilo... Što vas je najviše iznenadilo? Što je najveće iznenađenje... Crni labud? Imamo li ih?

Macan: "Imamo. Na dan izbora, kad imate malu izlaznost, nije tu netko nešto pogriješio, nego jednostavno svi računaju, bit će dobro, Bit će dobro. Onda vas lažu da rade. Jer kao odradit će Ana, odradit će Tomislav. A vraga… na kraju nitko ne odradi posao. Onda će izaći onoliko ljudi koliko izađe. Kad je mala izlaznost, onda je to za stranke koje nemaju naviknute birače veliki problem. Iako je, recimo, bila prilika jučer, to je definitivno bila prilika za fair play listu za koju sam radio, jer oni da je bila veća izlaznost, teško bi došli uopće u priliku konkurirati. Ovako im je falilo tisuću glasova da bi ugrozili taj šesti mandat HDZ-a. Dakle, nekad vam je mala izlaznost problem, a nekim drugima je prilika."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mijić: "Pa ja bih rekao da ja sam očekivao. Za razliku od Kreše bio sam malo veći pesimist oko izlaznosti. On je očekivao nešto veću, ali čak i za moja očekivanja dosta niska izlaznost i u takvim je okolnostima pitanje tko može svoje povući za rukav da ipak ode na birališta. Kao što Krešo kaže, radim radim, ali zapravo je poslao tri SMS-a i ide prošetati psa po nasipu."

Kakve promjene dugoročno unutar stranaka možemo očekivati nakon ovih izbora? Vidjeli smo SDP ide u unutarstranačke izbore od kojih očekujemo nekakvu promjenu. Je li Siniša Hajdaš Dončić rješenje?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Macan: "A ako ga izaberu, onda je rješenje za njih. Samo smo komentirali prije nego to gledali sve te priloge - Nigdje nema novih lica. Te stranke bi trebale izvući neka nova lica. Ovo su sve ljudi koji su bili ministri prije deset godina. Bit će to izazov! što će biti u Mostu. Božo se ne može kandidiratI zbog statuta. Dakle on odlazi nakon ovog nekog razdoblja kao predsjednik Mosta, tako da će biti bit će tu preslagivanja."

Na ovim izborima je cijela zemlja bila jedna izborna jedinica. I na idućim predsjedničkim će biti cijela zemlja izborna jedinica. Može li se izvući pouka odavde? Može li desnica možda očekivati svog kandidata na Pantovčaku?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mijić: "Pa ako se među sobom uopće pokušaju dogovoriti, jer sad su neki u vlasti neki u oporbi, nekima ide dobro, a nekima malo lošije. Ako bi se međusobno dogovorili, možda bi imali, mogli bi imati jakog kandidata, ali teško je taj dogovor očekivati. To su dosta različiti izbori od ovih europskih. Izlaznost će biti dosta veća, Više su personalizirani, ali u svakom slučaju neće biti puno jakih kandidata."

Macan: "Bit će ih puno i očekujem da će biti puno. Očekujem da će Milanović definitivno biti prvi. sada je pitanje da li ta osoba koja uđe kontra Milanovića može privući sve glasove s desnice, jer u principu Milanović je samo dobio zato što Škoro zadnji put nije podržao Kolindu jer da je podržao Kolindu - ništa."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koji će dan biti ti izbori?

Mijić i Macan: "Bit će radni i bit će izlaza. Znači, velika je vjerojatnost radni, odnosno neradni dan. Novi neradni dan."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neki morati raditi.

Mijić: "Mi svi"