Lopovi vandalizirali kapelicu i odnijeli milodare: 'Nisu uzeli sve, ostali su oni žuti'

Nepoznati provalnici odnijeli su milodare i dragocjenosti iz kapelice u podnožju kipa Gospe od Loreta koja bdije nad Primoštenom. Mještani su zaprepašteni.

"Gospa od Loreta je sveto mjesto. Evo, izazvali ste mi suze. Od gore se vidi Italija, dakle to je mjesto svemira i ovakvo nešto napraviti, to je devastacija naše humanosti, našeg društva, naše svetinje. To je prestrašno", kaže potreseno Jadranka, a s njom se slaže i sumještanka Nada: "Tako lijepo mjesto, panorama i Gospe naša. Nije u redu. Tko god je to napravio, nije u redu. Mislim, ipak je to sveto mjesto, je l'?"

"Pretužno i taj vandalizam uopće ne mogu razumjeti. To je neshvatljivo da se to događa", dodaje i Zdravka iz Samobira koja je nedavno sa suprugom bila na Gospinom vidikovcu.

Kip nebeske zaštitnice Primoštena visok 17 metara podignut je 2017. godine na inicijativu načelnika Stipe Petrine. Uređen je tada i jedan je od najljepših vidikovaca na Jadranu, a novac koji obično ostavljaju turisti kao milodare koristi se za potrebe održavanja svetišta.

"Dva puta godišnje komisija otvori ta vrata, pokupi taj novac. Bude između tri-četiri, koji put i više tisuća eura i to slaže i koristi se za ono što je potrebno gore. Ali, nisu sve uzeli. Pokupili su samo velike novčanice od jedan, dva, pet eura, koliko je bilo jer je ostalo samo ovih žutih. Samo žuti, centi", kaže načelnik Općine Primošten Stipe Petrina.

Uz ukradeni novac napravljena je i šteta jer su obijena vrijedna bakrena vrata. Da bi došli do novca koji se nalazi na malom oltaru, lopovi su razbili vrata, teško ih oštetili, ali isto tako oštetili i mramor koji se nalazi na ulazu u samu kapelicu.

"Malo je reći vandalizam. To je divljaštvo bez ikakvog primjera ikada", poručuje Petrina.

Policija traga za nepoznatim počiniteljem i protiv njega je podnijela prijavu Državnom odvjetništvu.

"Obično kod provala u crkve imamo vrlo dobre rezultate tako da se nadamo što se tiče i navedenoga događaja da ćemo pronaći počinitelja", kaže Sanja Baljkas, glasnogovornica PU šibensko-kninske.

Uz kip Gospe nalazi se i ugostiteljski objekt čije bi kamere mogle pomoći u hvatanju provalnika kojima, kažu Primoštenci, 'ništa nije sveto'.