Lokalni izbori izbori pred vratima: Tomašević i Puljak hoće novi mandat, na čelu riječkog SDP-a žena?

Još jednom Tomislav Tomašević tražit će povjerenje Zagrepčana. Smatra da mu je pobjeda "zacementirana". "Ono što mogu reći da sam uvjeren da ćemo dobiti još i idući mandat da upravljamo glavnim gradom Hrvatske tako da spremno dočekujemo lokalne izbore", rekao je aktualni gradonačelnik.

Tko će biti SDP-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika odlučit će ovaj mjesec. Najizgledniji je Branko Kolarić, dok Boris Lalovac u tu utrku, čini se, ne misli. Na pitanje sprječava li ga to što navija za Hajduk, umjesto njega odgovara Kolarić. "Ja ću reći da ne sprječava, može i Boris. Zagreb je otvoren grad, sigurno to ne sprječava. To su naklapanja, odnosno svakakvih rumora sad čujemo i interpretacija. Ja se iznenadim svako jutro kad pročitam, ali dobro to znači zainteresiranost za gradski SDP i meni je to drago", rekao je Kolarić.

HDZ u ključnu utakmicu za Zagreb šalje Mislava Hermana. No, hoće li mu izglede pokvariti loš rezultat Dragana Primorca? "Ja vjerujem da to neće biti slučaj. Pa zamislite ako bismo išli tom logikom gdje bi bile ove stranke koje su imale šest kandidata, one bi postale vanparlamentarne nakon ovog rezultata", rekao je HDZ-ov Mario Kapulica.

Po još jedan mandat u Splitu kreće Ivica Puljak, a izazivači su mu SDP-ov Davor Matijević i HDZ-ovac Tomislav Šuta. Marka Filipovića na čelu Rijeke - SDP više ne želi, pa u utrku za gradonačelnicu šalje njegovu zamjenicu Sandru Krpan. U bitku za Osijek ponovno ide HDZ-ov Ivan Radić, a hoće li po četvrti mandat u Vukovar - Ivan Penava i dalje ne otkriva. "Apsolutno u bilo kojoj postavi da se odlučimo istrčati, to će kao i uvijek biti prvenstveno rukovodeći se interesima Vukovara u budućnosti i kadrovima koji će biti u stanju premostiti svaku prepreku koja će naići se na putu razvoja Vukovara", rekao je Penava.

Tko će sve istrčati i u kojim postavama - za dva dana zatvara se priča predsjedničkih izbora i već sve stranke naveliko gledaju prema onim lokalnim.

