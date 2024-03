TKO I S KIM? / Ljubo Ćesić Rojs ide u izbornu utrku. Otkrio hoće li izaći iz HDZ-a: 'Ja sam još uvijek član...'

S jedne strane Andrej Plenković - s druge Zoran Milanović. Ljevica se nastoji ujediniti - no što je s desnicom? Uglavnom love birače iz istog bazena, pa bi bez jedinstva moglo doći do rasipanja glasova. Mislav Kolakušić sve suverenističke stranke poziva na jedinstvo. Most je pak Domovinski pokret više puta odbio pa će na izbore samo sa Suverenistima. 'Ovo sada defakto panično tražiti par dana prije izbora da se svi bacimo na kup za nas za treću opciju to nije prihvatljivo', kazao je Nino Raspudić. 'Ja mislim da će upravo ova dva pola HDZ- SDP dići izlaznost i da ćemo mi imati dobar rezultata', kazao je Marijan Pavliček Hrvatski suverenisti. Most i Suverenisti bi rado na svojoj listi vidjeli Karolinu Vidović Krišto. Ona ide sama. 'Zašto su nam plaće afričke, a režije švicarske, nema ljevice ni desnice, samo lIjevi i desni lopovluk i zato mi kažemo ni lIjevo ni desno već pravedno', kazala je Karolina Vidović Krišto. U izbornu će utrku član HDZ-a Ljubo Ćesić Rojs, ali s listom za dijasporu - protiv HDZ-a. Dobre odnose sa Zoranom Milanoviću ne krije. 'U 11 izbornoj jedinici idem na izbore uzeti sva tri zastupnika, ja sam još uvijek član HDZ-a ali Tuđmanovog, a ne Briselskog', kazao je. Na pitanje hoće li izaći iz HDZ-a, kaže: 'Neću, pa neka me izbace', kazao je. Više u prilogu Dajane Šošić.