'ČAROBNO' / Ljubitelji salse zaplesali na Peristilu: 'Ovo dvorana ne može zamijeniti'

Splićani uživaju u latino ritmovima. Ljubitelji plesa već tri dana druže se i plešu na salsa festivalu. Vrhunac je bio kada su zaplesali na Peristilu. To se ne događa svaki dan pa se ovakva prilika ne propušta. "Predivno, ja sam prvi put ovdje, plešem na Peristilu. Bila sam puno puta u Splitu, ali ovaj doživljaj, to ne može zamijeniti nijedna dvorana", istaknula je Ivana Brkljačić iz Rijeke. Na samom kongresu je bilo oko 300 sudionika, a dolaze praktički iz cijelog svijeta. "Čarobno. Ako me tko iz organizacije gleda, onda definitivno tri dana treba biti samo na ovoj lokaciji jer je atmosfera posebna. I ljudi su odmorniji jer je dnevni party", rekao je Josip Milanović iz BiH. Više u prilogu Dragane Eterović.