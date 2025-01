Legendarni Željko Bebek za RTL s Prokurativa prije koncerta: 'Uživam, imam snage, poput požara!

Adventi diljem zemlje bliže se kraju, a svaki grad trudi se svojim posjetiteljima osigurati što veseliji završetak blagdana.

Pravi spektakl priprema Split. RTL-ova Dragica Eterović večeras se uživo javila iz Splita i najavila kako će na Prokurativama nastupiti Željko Bebek. S njim je večeras uživo razgovarala RTL-ova Dragana Eterović.

Hladno je, kako ćete zagrijati publiku?

"Zapravo je lijepo u Splitu, ne puše bura, nema snijega, nema kiše. Idealni uvjeti da ovo adventsko vrijeme završimo na najbolji mogući način – s puno energije i koncertom. Sa sjajnim sam bendom i sa sinom pripremam neponovljivu zabavu."

Za Split vas vežu posebne emocije. Prošle godine bio je koncert za 50 godina karijere.

"Za Split sam zaista jako vezan jer ne postoji pozornica na kojoj nisam nastupao. Sve je počelo u legendarnoj dvorani Gripe prije 50 godina, a ponovio sam to za jubilej s koncertom. Nastupao sam u svim Kaštelima, Trogiru, ali u gradu Splitu je na Prokurativama poseban gušt nastupati."

Ušli ste u osamdesetu, a još skačete po pozornici!

"To je rock 'n' roll! Moj koncert ne može biti drugačiji nego pun zabave i pjesme. Šaljem puno želja za ljubav, mir, za obitelj – za sve što se na svijetu može smatrati lijepim. Rock 'n' roll je to za mene, u tome uživam i svaki put imam snage to prenijeti dalje, poput požara."

