OČITA ZLOUPORABA POLOŽAJA / Kralj magle i dima pretvorio se u gospodara mikrofona: Ima da Ture podigne kaznenu prijavu. Pa neki dan je prisegnuo

Tup, tup, pa tup! Udri po njemu nije ti ćaćino. Šta čovjeku bi da ljudima, mislim ok, novinarima, ali ajmo reć da su i novinari ljudi, mrtvo ladne uzme, da uzme - otme sredstvo za rad, ne znamo. Ali zamislite da je htio nešto objasniti putnicima u tramvaju. Uzme vozaču tramvaj i odveze ga na Remizu. Pa onda sjedne u drugi i odveze ga na okretište Dubrava. Radi bolje prezentacije. Ko šiša i tramvaj i vozača i putnike. Nek je on objasnio svoje. Ali ne može se ljudima zbog toga uzimati sredstva za rad. To se onda zove zlouporaba položaja i ovlasti. Koristiš položaj ispred mikrofona da preuzmeš mikrofon. Ako to nije zlouporaba položaja ne znam što je. Ture već piše kaznenu prijavu. Upravo je nekidan na to prisegnuo u Saboru. E fino, sad ćemo vidjet. Ako zbog ove nezakonite otimačine mikrofona Ture, u skladu s Ustavom, ne podigne kaznenu prijavu onda ćemo znati čiji je. Mikrofon.