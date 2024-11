TRAŽI SE NASLJEDNIK / Kraj muzeja vlakova u Zagrebu: 'Srce boli, ali život je takav'

Antun Urbić Backo život je posvetio svojoj ljubavi prema minijaturnim vlakovima. Njegov muzej u centru Zagreba jedinstven je u Europi. No, zbog bolesti više ne može raditi, pa već šest mjeseci traži nasljednika. Ne nađe li ga do kraja godine - vlakovi će zauvijek stati. Peti je ovo najveći muzej maketa željeznica u Europi. 'Ja ne znam budem li koga našao, probat ću sve. Ako u sljedećih mjesec i pol nađem nekog koga bi to mogao dalje voditi nema problema, ako ne, od sljedeće godine počinjem rastavljati maketu. Srce boli, ali život je takav', kaže Urbić. Više donosi Lucija Ptičar.