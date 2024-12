SIRIJCI SLAVE / Kraj Assadove ere: Kako je došlo do iznenadnog urušavanja režima i što donosi nova vlast?

Pao je režim dugogodišnjeg sirijskog diktatora Bashara Al Assada. Pobunjenici su ušli i u glavni grad Damask, a on pobjegao avionom nakon čega mu se gubi svaki trag. Kako je došlo do iznenadnog urušavanja režima i kakve je to izazvalo reakcije diljem svijeta pogledajte u prilogu