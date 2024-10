SLETJELI S CESTE / Kombi s migrantima vozio krijumčar iz Sirije: 'Bio je jak udarac, čuli su se jauci'

U mjestu Paklenica na području Novske teška prometna nesreća. Oko jedan ujutro kombi s migrantima sletio je s ceste. Vozač i jedan od putnika smrtno su stradali, a ostalih 25 putnika je ozlijeđeno, od kojih 9 teže. Prevezeni su u bolnice u Novoj Gradiški, Sisku i Slavonskom Brodu. Ministar Božinović potvrdio je da je poginuli vozač najvjerojatnije krijumčar iz Sirije. Neslužbeno je do nesreće došlo jer je vozač bježao od policije, a mještani svjedoče o strašnim prizorima. 'Tu kad je udario u ovaj stup, onda sam ja čula to je stvarno jaki udarac bio i velim dok sam ja izašla van ovo je bilo otvoreno tu je bilo puno ljudi, jauk i to, policija je odmah došla za njima', rekla je Štefica.