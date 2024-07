NEZAPAMAĆENA UCJENA / Koliko traže kriminalci koji su hakirali Rebro? Stručnjak: 'Iznosi su različiti, ovisno o jednoj stvari'

Kriminalci koji su hakirali najveću hrvatsku bolnicu, KBC Zagreb, traže novac, za što su dali i rok do 18.-og srpnja. Potvrđuje to i ministar zdravstva uz poruku kako neće pristati na ucjene, dok je ministar Božinović puno suzdržaniji. Koje informacije kriminalci imaju i treba li zabrinuti? Još 16 dana, točno toliko ima najveća hrvatska bolnica da hakerima plati otkupninu. U suprotnom prijete objavom zaštićenih podataka. Da država ne treba platiti, smatraju i stručnjaci. Kod takvih ucjena obično je riječ o višemilijunskim iznosima. Alen Delić, zamjenik predsjednika Hrvatske udruge menadžera sigurnosti: 'Iznosi su različiti, ovisno koliko je organizacija velika, koliko su podaci bitni i slično.' Hakerski napad dogodio se prije pet dana, a iz KBC-a Zagreb nam odgovaraju kako je većina sustava funkcionalno oporavljena. Tko doista stoji iza napada i koje su podatke uzeli, istražuju sigurnosne službe. Delić: 'To je ono što najviše zna KBC, a onda i istražitelji – je li uopće mogao doći do tog seta podataka, je li to realno. Ne znamo jel' ima otkupnine, ne znamo ima li prijetnje. Ovo su tu sve nagađanja temeljem informacija koje je neka neformalna skupina objavila na ilegalnim stranicama koje se nalaze na internetu."