Koja stranka je potrošila najviše, a koja najmanje u kampanji? Bauk uplatio zanimljiv iznos

Nižu kilometre i obećanja, a koliko su do sada političari potrošili u kampanji? I tko im je donator? Na ta pitanja stranke moraju odgovore dati do ponoći. Jedino su Rijeke pravde svoje financije predale jučer. Za sada su potrošili najviše, oko milijun i 82 tisuće eura. U HDZ-u kažu da su ispod milijuna. Možemo je potrošio gotovo 400 tisuća eura, nesto manje Domovinski pokret, a Most je zasad najskromniji. Prijavit će oko 230 tisuća eura troškova. 'Ja sam uplatio onoliko maksimalno koliko smije fizička osoba, onoliko koliko smijem 3940 eura', rekao je premijer Plenković. Arsen Bauk (SDP) uplatio je simboličnih 3,010,66 jer je predsjednik Milanović rođen 30.10.1966. Više pogledajte u prilogu reporterke RTL-a, Ana Mlinarić