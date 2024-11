RTL-ov reporter iz Washingtona: 'Pred Bijelom kućom je trostruka ograda s blokovima zbog straha od nereda'

Povijesna izborna pobjeda Donalda Trumpa i dalje izaziva brojne reakcije, kako pristaša tako i protivnika izabranog predsjednika. Dok je u Chicagu održan prvi prosvjed protiv Trumpa od kad je izabran, on pak planira budućnost i radi planove za prvi radni dan - koje će propise ukinuti, a koje uvesti. Njegovo preuzimanje vlasti očekuje se nakon inauguracije 20. siječnja. Traju analize kako je lako dobio izbore, a najavljivala se tijesna borba. Kao glavni razlog njegove pobjede Amerikanci navode ekonomske teme.

Trump je počeo birati članove administracije za svoj drugi mandat u Bijeloj kući. I tijekom kampanje u govorima je nagovijestio tko će biti u njegovu najužem timu. Tehnološki mogul Elon Musk mogao bi se tako naći na čelu vladina povjerenstva za učinkovitost s ciljem rezanja troškova. Mjesto u zdravstvu Trump je obećao Robertu Kennedyju Junioru, dok je bivši direktor CIA-e i državni tajnik Mike Pompeo glavni kandidat za mjesto ministra obrane. Jedna od najvažnijih funkcija, šefice osoblja, trebala bi pripasti voditeljici Trumpove kampanje, Susie Wiles.

Kakvu tranziciju vlasti možemo očekivati i kada će Trump i službeno predstaviti cijeli svoj tim? Razvoj situacije nakon američkih predsjedničkih izbora iz Washingtona prati RTL-ov reporter Petar Panjkota koji se uživo javio ispred Bijele kuće i istaknuo da je situacija trenutačno dosta hektična.

"Do prije 20 sekundi smo hodali do mjesta s kojeg se javljamo. Bili smo stotinjak ili 200 metara bliže Bijeloj kući, na mjestu gdje postoji već trostruka ograda s betonskim blokovima koja je postavljena i prije izbora, sve zbog straha da ne izbiju neredi nakon izbora. Stajali smo na mjestu koje je uredno bilo otvoreno cijelo jutro, nakon toga je policijski auto rekao da se park zatvara i da je to mjesto ograničenog kretanja. Morali smo se pomaknuti, kako mi, tako i ostali mediji", istaknuo je.

Trump bira savjetnika

Kao mogući razlog navodi skoro obraćanje aktualnog predsjednika na odlasku Joea Bidena koji bi se kroz pola sata prvi put iz Bijele kuće trebao obratiti Amerikancima vezano uz rezultate izbora.

"Komentirat će izbore i za očekivati je da će pozvati sve birače da prihvate rezultate kao i da će garantirati da će se dogoditi mirna tranzicija vlasti, o čemu je već telefonski obavijestio Donalda Trumpa. Isto je to i Kamala Harris u svom sinoćnjem obraćanju potvrdila. Što se tranzicije tiče, Demokrati jamče da će u iduća 74 dana, koliko je ostalo do inauguracije, sve proći glatko", poručuje RTL-ov reporter.

Boranje savjetnika i tima za Bijelu kuću, dodaje Panjkota, moglo bi trajati danima i tjednima. Iz Trumpova tranzicijskog tima najavili su da će se sastajati s mnogim stručnjacima, njih više desetaka za svaku poziciju, koji će, kako kažu, učiniti Amerikancima život priuštiviji i sigurnijim. "Tu već kolaju razna imena. Pretpostavlja se da će iz Republikanske stranke uzeti neke političare, a pitanje je hoće li uzeti stručnjake. Pitanje je i koju će ulogu Elon Musk igrati u njegovom kabinetu, govori se o poziciji savjetnika za rezanje potrošnjej, a pitanje je može li uopće Elon Musk sudjelovati na bilo koji način u administraciji ili je u sukobu interesa", napominje RTL-ov reporter.

Panjkota zaključuje da se svi američki mediji sada pitaju kako će izgledati Trumpov tim, hoće li biti sastavljen doista od stručnjaka i ljudi koji će posao obavljati na najbolji mogući način ili će se Donald Trump prikloniti ljudima koji će biti poslušniji i raditi ono što im on kaže.

