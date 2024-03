JAČE OD SVEGA / Katica je imala karcinom četvrtog stupnja: 'Dobila sam pametni lijek. Nakon tri mjeseca su se već vidno vidjeli rezultati'

Mnogi građani diljem zemlje jutros su nosili cvijeće i to ne bilo kakvo nego baš -narcise. Danas je njihov dan, ali nije posvećen tom cvijeću nego ženama i prevenciji raka dojke od kojeg je u 2022. preminulo 647 žena. Za narcise se kaže da su cvjetovi jači od snijega. Mnoge od ovih žena dokazale su da su jače od karcinoma. Katica je imala onaj četvrtog stupnja koji je nastao u tri godine koliko nije bila na pregledu. 'To je, ajmo reć, gotovo u nekakvim razmjerima zdravstvenim i prognozama. I dobila sam pametni lijek. Nije bilo moguće ništa operirat jer je to bilo metastaziralo, proširilo se na sve živo i nakon tri mjeseca su se već vidno vidjeli rezultati što je bilo ono čudo čuda. Evo sad se liječim tri godine i mogu reć da je terapija vrlo uspješno djelovala', kazala je Katica Periša iz Zagreba. Više pogledajte u prilogu Ružice Đukić