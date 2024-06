PONOVIO DA JE NEVIN / Kapetan iz Splita ostaje u turskom zatvoru. Brat: 'Neka se uključi i hrvatsko pravosuđe'

Kapetan duge plovidbe iz Splita Marko Bekavac već je mjesecima u turskom zatvoru, a ondje i ostaje do sredine srpnja, kao i ostalih devet članova posade, odlučeno je u ponedjeljak na ročištu koje je trajalo 10 sati. Bekavca se sumnjiči da je na brodu kojim je zapovijedao prevozio kokain. On je u ponedjeljak ponovio da je nevin i da je prethodno tražio bolje osiguranje, kao i kamere da se spriječi krijumčare, ali vlasnik broda to je odbio. Više pogledajte u prilogu