UGINULE I SMRZLE SE / Kako pomoći lastavicama i vrapcima da prežive naglu promjenu vremena? Ornitologinja dala savjet

Dio selica otišao je na jug, ali je velik broj jedinki, najviše lastavica, koje to još nisu učinile, stradao od nagle hladnoće i kiše. Brojne ptice su ozlijeđene ili uginule. 'Ako im se perje smoči, tada gubi neka svoja termoregulacijska svojstva. Znači, one počinju se pothlađivati, ali isto tako, ne mogu letjeti. Kada imate ptice koje se oslanjaju na hranjenje u letu kao što su lastavice koje kako bi preživjele moraju u zraku hvatati leteće kukce imate ogroman problem jer ne uspijevaju pronaći hranu. Savjet koji možemo dati građanima u nekoj takvoj situaciji je da takve ptice možda premjeste u nekakvo suho mjesto, u nekakav zaklon. To može biti nekakva kartonska kutija. Neko mjesto gdje će ptice moći biti na miru, na toplome', objašnjava Iva Šoštarić, ornitologinja u Udruzi BIOM