BIZARNO / Jesu li ovo najveći ćevapi ikad? Nadrelane scene dolaze iz Amerike

Prometna nesreća u SAD-u - Dio autoceste kod Oklanda u Kaliforniji bio je zatvoren za sav promet i to zbog mesa koje je ispalo iz teretnog kamiona. Kako je do toga došlo još nije poznato, no meso je trebalo pokupiti što prije pa su se stvorile velike gužve na prometnoj autocesti...