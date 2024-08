S vatrom, koja je jučer krenula od šibenske magistrale i brzo postala strahovita buktinja koja ugrožava kuće, zemaljski i zračni vatrogasci morali su se brzo izboriti.

Tijekom cijele noći, ali i danas su nastavili natapati nekadašnju šumu koja je jučer i njima bila prijetnja zbog zaostalih projektila iz Domovinskog rata.

Na Jeleninom balkonu od jučer stoji crijevo za vodu kao i kod većine kuća u naselju Rokići ispod magistralne ceste u Šibeniku. I prije nego su postali svjesni da je u blizini požar, on im je došao pred vrata.

"Konkretno smo čuli jak prasak, poput eksplozije. Ali, kako nismo imali razloga vjerovati da je to neka eksplozija, mislili smo da možda nije kakav sudar jer znalo se i to ovdje događat i onda smo vidjeli s balkona da svi gledaju prema brdu i kad sam sam izašla vatra je praktički već bila s druge strane ceste", kaže Jelena Bilić.

Tri i pol hektara guste borove šume munjevito je izgorjelo, ali vatrogasci su do noći požar stavili pod kontrolu i onda tijekom noći natapali požarište da se vatra ne obnovi.

"Područje je dosta teško, rubovi su sanirani, sad se usmjeravamo prema sredini požarišta. Tu su debla tih stabala koja su popadala, koje treba okretati i natapati i to će se i dalje nastavit radit", pojašnjava Volimir Milošević, zapovjednik JVP Grada Šibenika, čime se danas na požarištu bave 25-ica vatrogasaca.

Jučer je njih 75-ero na tlu, potpomognuti s četiri kanadera i dva air tractora, uspjelo obraniti kuće do koji je vatra došla na svega 10-ak metara.

"U nekom trenu pomisliš oću skupljat dokumente, oću uzet pasa, oću otić negdi, ali imate vjere u vatrogasce, vidite da cijelo vrijeme rade nevjerojatan posao, da svoju glavu drže u torbama za nas i svaka im čast", hvali brzu reakciju vatrogasaca i Šibenčanka Hana Krnić.

Ovoga puta su bili u dodatnoj opasnosti.

"To je čudesno kako bor u par sekundi plane i onda su još tu bili zvončići, čule su se te detonacije, neke slabije, neke jače i tako je to vrlo brzo došlo do nas i onda srećom krenulo u brda", dodaje Jelena Bilić o zaostalim projektilima.

Na tom području uz Park šumu Šubićevac u vrijeme Domovinskog rata padali su „orkani“ s takozvanim „zvončićima“.

"Bez obzira na razminiranje, uvijek postoji mogućnost da ti zvončići ostanu i u krošnjama drveća i u temperaturi oni se aktiviraju. Iz tog razloga smo, iz straha za sigurnost vatrogasaca, tom požaru pristupali posebno oprezno", zaključuje šibenski vatrogasni zapovjednik Milošević i upozorava civile da nakon gašenja požara i oni trebaju biti oprezni u kretanju tim područjem koje se razminiralo nekoliko puta.

Policijski izvidi započeli su odmah nakon dogašavanja, a uzrok požara još uvijek nije poznat.