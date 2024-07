U atentatu na bivšeg predsjednika Donalda Trumpa poginuo je 50-godišnji dobrovoljni vatrogasni zapovjednik.

Do tragedije je došlo nakon što se bacio na suprugu i dvije kćeri u pokušaju da ih zaštiti uslijed pucnjave. Lokalna zajednica prisjeća se bivšeg sugrađanina kojeg opisuju kao velikog pristašu Donalda Trumpa te dobročinitelja koji je uvijek pomagao drugima.

Osim kao vatrogasac, radio je i kao projektant i inženjer alata u tvrtki za proizvodnju plastike. U vatrogasnoj postrojbi gdje je volontirao, održana je komemoracija, izložena je i njegova oprema, dok su u cijelom gradu zastave na pola koplja.

O katastrofalnom postupanju sigurnosnih službi i je li napadač vuk samotnjak, pitali smo stručnjaka za sigurnost Kristiana Družetu.

"Uzimajući u obzir da ove godine imamo nekoliko atentata na štićene osobe diljem svijeta, jasno je da postoji pokazatelj da ljudi počinju i samostalno pribjegavati takvim načinima rješavanje svojih frustracija i problema. Je li to mogao sam to uraditi, to bi bilo samo nagađanje. Možemo vidjeti iz različitih snimki da on pristupa tom području koje je relativno bilo slabo zaštićeno. Vidimo ljude koji upozoravaju na osobu koja se penje na krov, koja kroz duže vrijeme zauzima poziciju da bi pucala prema bivšem predsjedniku, a u isto to vrijeme ne vidimo reakciju snaga sigurnosti, što ukazuje da vjerojatno nisu bili dobro raspoređeni na samom perimetru štićenja", rekao je Kristian Družeta, stručnjak za sigurnost.

