Iznajmljivače zaprepastila najava još jednog poreza: 'Ljudi će biti prisiljeni raditi na crno'

Uz brojne nove namete koje im se spremaju, iznajmljivače je iznenadila najava još jednog poreza. I to preko digitalnih platformi za uslugu smještaja. Konačno se oglasio i ministar turizma Tonči Glavina i pojasnio hoće li Hrvatska tražiti izuzeće od europske direktive.

Na koliku zaradu mogu računati u sljedećoj sezoni, iznajmljivači više nisu sigurni. Brojni nameti ih čekaju, a najava naplate PDV-a preko digitalnih platformi koja bi trebala 2028. obuhvatiti iznajmljivače u cijeloj Europskoj uniji dodatno ih je zabrinula. Iznajmljivač iz Splita, Ante Glavaš nam kaže: "Mislim da je to nerealno očekivati da će jedan mali iznajmljivač uspjeti preživjeti na tržištu gdje je toliko nameta, gdje je toliko opterećenja. Mislim da će to dovesti u konačnici u neku sivu zonu, ako ne budete mogli povećati cijenu, a morat ćete, da biste mogli imati zaradu, ljudi će biti prisiljeni raditi na crno što dovodi do još većeg nereda na tržištu."

No ministar turizma Tonči Glavina ne smatra da je podizanje cijena privatnog smještaja potrebno: "Onda je logično očekivati da će tamo gdje se bude događalo povećanje cijene biti i lošiji booking. Tako da ne vjerujem da je to potrebno, ali istodobno, ono što je činjenica je da naša aktivnost pružanja usluge smještaja u domaćinstvu bila poprilično podoporezovana.“

Nameti s previše strana

No, iznajmljivači poručuju da nije dobro kad odjednom krenu nameti s nekoliko strana. To će, smatraju, povećati i cijenu smještaja. Iznajmljivačica iz Splita, Jagoda Begović objašnjava: "Iako ja nisam za dizanje cijena, ali ako doista dođe do tih velikih nameta, morat ćemo koliko toliko, barem minimalno podignuti cijenu radi svih troškova koji nas čekaju."

Prema novom prijedlogu platforme bi obračunavale PDV na smještaj krajnjem potrošaču po stopi od 13 posto, a cilj je ujednačavanje poreza za iznajmljivače i hotele. Ante Glavaš nije zadovoljan s tim: "Ako sad dođe i ovaj namet, to će sigurno biti preko 60 posto. Onda se postavlja pitanje kako ćemo mi naplatiti apartman 50 ili 60 eura kad imamo jednako toliko nameta. Nama će jedan mali studio apartman morat bit kao cijena sobe u hotelu."

Svaka zemlja članica u EU moći će donijeti odluku o tome hoće li prihvatiti novi porez ili ne, a ministar turizma kaže: "Mi još nismo donijeli odluku hoćemo li tražiti izuzeće. Ono što je činjenica da se izuzeće može napraviti na određenu strukturu i da je to nešto što tek predstoji kao rasprava, jer govorimo o 2028. godini."

Ako se bude uvodio PDV na usluge smještaja malih iznajmljivača to bi moglo biti od srpnja 2028.

