Dok će jedni na glasovanje, drugi će na posao. Tako to ide. Izbori su po zakonu neradni dan, ali ne za sve. Bolnice se već tjednima pripremaju, zakazane operacije su odgođene, naručeni pacijenti su preraspoređeni. Iako će raditi smanjenim kapacitetom, liječnici su za izbore spremni.

"Sve službe, hitna služba će funkcionirati kao da se radi nedjeljom. Oni pacijenti koji su za taj dan bili predviđeni za operacije ili preglede su prenaručeni i dobit će neki ranije, neki kasnije, ovisno o gužvi, termin i naknadno će se odraditi", objašnjava pomoćnik ravnatelja za zdravstvene djelatnosti u KB Dubrava, Toni Kolak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako u srijedu zatrebate neki lijek, moći ćete ga nabaviti samo u dežurnim ljekarnama. Ostatak njih neće raditi. Željko iz Zagreba još ništa nije kupio, a nada se da neće biti problema. "Sve još stignem, u ponedjeljak, utorak", kaže Ivica.

I banke na izbornu srijedu zatvaraju svoja vrata, baš kao i većina poštanskih ureda. Ipak na dva mjesta u Hrvatskoj moći ćete poslati pismo ili primiti paket. "U srijedu na dan izbora radit će dva poštanska ureda. Poštanski ured na graničnom prijelazu Bajakovo radi svaki dan 0-24 te će radti poštanski ured u Branimirovoj ulici u Zagrebu od 7:00 do ponoći", pojašnjava glasnogovornik Hrvatske pošte Krešimir Domjančić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A što je s trgovcima? Većina njih će raditi punom parom. Veliki trgovački lanci prilagodit će radno vrijeme, neke poslovnice će raditi skraćeno, a jedino će KTC potpuno zatvoriti vrata. U izbornu kupovinu moći će se i u velike centre. I dok će većina institucija raditi po posebnom program ili biti zatvorena, trgovački centri rade normalno. Pa građani prije ili nakon glasovanja mogu u shopping ili barem na kavu.

Svi koji rade moraju zaposlenicima osigurati vrijeme za odlazak na glasovanje, pitanje je kako će to izgledati u praksi. Kako god bilo, građani su, čini se, obaviješteni i informirani. "Mi penzići to odradimo na vrijeme. Obavljeno sve, tako da samo glasujem", spreman je Drago iz Zagreba koji šaljivo napominje da je zatvorio kredit s obzirom na to da banke ne rade. "Jako sam se pripremio za izborni dan da ne bih slučajno štogod propustio. Bit će kao i svaka druga nedjelja, mislim da neće biti nikakvih problema. Jedino se moram odlučiti hoću li izaći na izbore ili neću. To će biti najteže", u dilemi je Davor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Četiri dana do izbora, sve je, čini se, spremno. Na svima je sada samo da se pojave na biralištima.