Klimatološki smo danas ušli u proljeće, a temperature su već danima, odnosno tjednima - proljetne. Snijega je ove zime bilo u tragovima. Stoga je meteorolog RTL-a Dorian Ribarić u studiju RTL-a Danas prokomentirao kakvo nas vrijeme čeka.

Je li ovo bila i najtoplija zima?

Dojam mnoge ne vara, prema prvim analizama bila je ovo druga, u većem dijelu zemlje i najtoplija zima od kad imamo mjerenja. Naime, govorimo o klimatološkom ili meteorološkom kraju zime, odnosno početku proljeća koji je tu iz čisto praktičnih razloga računanja i usrednjavanja.

No, ova zima, kad je pogledamo u cjelini bila je iznimno topla, u Zagrebu toplije je bilo samo nakon zime 2007. Kad je usporedimo s klimom od 1991. do 2020., dakle otkad ima Hrvatske, u glavnom gadu bilo je 78 posto dana toplijih od prosjeka, a i ta hladnija razdoblja, bila su samo kratkotrajna. Zanimljiv je i podatak da u normalnoj zimi imamo 60-ak dana s jutarnjim minusima, a sada ih je bilo upola manje.

Sličan razvoj događaja je bio i na moru, gdje je često bilo i više oblaka uz još češću južinu. U Splitu je ova zima po srednjoj temperaturi vrlo blizu rekordnoj - 2014., dijele je stvarno samo nijanse. No, te iznadprosječnosti ne bi bilo da nije bilo ove ekstremno tople veljače, koja je rekordno topla u cijeloj zemlji. Niti jednog dana prošlog mjeseca nismo bili niti oko prosjeka, stalno iznad njega. Štoviše, ova je veljača kada uspoređujemo srednje dnevne temperature toplija od uobičajenog ožujka. Ne, samo toplija, nego u Zagrebu primjerice bi to bio i 8. najtopliji ožujak u povijesti mjerenja. Stvarno, kao da smo se ove godine pomakli i za nešto više od mjesec dana unaprijed, a zbunilo je to naravno i prirodu.

Priroda se stvarno probudila - svi se boje da će zima ošinuti repom. Što nas to čeka?

Vrlo je velika vjerojatnost nastavka ove iznadprosječne topline, osobito idućih 6-7 dana, a moguće slično i krajem mjeseca. Nešto bliže prosjeku možda sredinom ožujka, kada može biti i kišovitije od prosjeka, posebno na Jadranu. Prolaskom ciklona, neka hladnija razdoblja su moguća pa i mraz, ali to se i može očekivati u ovo doba godine, kažu u puku "ožujak-luđak". No, neke izražene hladnoće, pogotovo dugotrajne po svemu sudeći neće biti.