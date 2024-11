MORA HITNO ODLUČITI / Iz Remetinca u saborske klupe? Što će Beroš napraviti sa svojim mandatom? 'Ima nekoliko opcija'

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš ostaje u zatvoru nakon što mu je određen jednomjesečni pritvor. Ekspresno je smijenjen u Vladi, a RTL-ova reporterka Ana Mlinarić doznaje koje su mu opcije kada je riječ o njegovom mandatu u Saboru. "On sad ima nekoliko opcija. Može dati ostavku na svoju funkciju, ali onda ostaje bez svih saborskih prava. S druge strane može aktivirati svoj mandat koji je osvojio na posljednjim izborima i staviti ga u mirovanje. Time bi si Beroš kupio još šest mjeseci da donese konačnu odluku. Moguće da se odluči vratiti u saborske klupe, ne bi to bio ni prvi ni zadnji put. Viđali smo to do sada više puta", objasnila je RTL-ova reporterka, naglasivši da Beroš mora brzo djelovati jer za ovu odluku ima samo osam dana. Tko se na takav potez već ranije odlučio, doznajte u videu