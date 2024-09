Ivan je nastradao u padu s pet metara. Njegova mama: 'Nepokretan je, ne govori...'

Građani Velike Gorice udružili su se kako bi pomogli svom sugrađaninu Ivanu Šćepini.

Ivan je nastradao u padu s pet metara visine te se trenutno nalazi u Krapinskim toplicama. Oporavak će biti dug i skup, a za daljnju rehabilitaciju potrebno mu je 250 tisuća eura. Upravo zato građani su organizirali humanitarni malonogometni turnir, a akciju su podržali i brojni hrvatski sportaši.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ivan je jedan jako veseo dečko, pun života, voli sport, voli jako društveno. Oporavak ide dosta polako, on je nepokretan, lijeva strana tijela mu nije aktivna, ne govori, tako da, nismo još došli ni do situacije da može samostalno sjediti, tako da to će sve skupa jako dugo trajati", ispričala je njegova majka Ružica Šćepina.

"Samo događanje će trajati danas do ponoći, u 20 sati sa svirkom kreće bend Zakon šutnje, pa pozivamo sve ljude koji još nisu došli da nam se priključe u nastojanju da skupimo potreban novac za Ivana. Do sad smo skupili 40 tisuća eura", rekao je organizator turnira Nino Košković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivanu možete pomoći i Vi uplatom na ovaj račun:

Humanitarna udruga VG Legacy

HR7224840081502032607

Foto: RTL

Tekst se nastavlja ispod oglasa