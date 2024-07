HDZ i Domovinski pokret konačno su usuglasili državne tajnike. Stranka Ivana Penave ih je dobila devet, a sada je pred koalicijom novi izazov. Ministar financija traži štednju pa poziva na pojedinačne sastanke zbog rebalansa proračuna za ovu godinu. Cilj je uštedjeti više od milijardu i pol eura, odnosno pet i pol posto proračuna. Primorac u dopisu naglašava kako ne postoji prostor za povećanje rashoda. No, nitko ne želi rezove u svom resoru, jer to znači i odustajanje od nekih projekata.

O svemu tome razgovarali smo s Ivanom Penavom.

Vaši ministri najavljivali su nove planove i mjere, hoće li im to otežati rad?

"Ne, definitivno je stvar dogovora kad sjednemo i kad se radi plan za iduću godinu trebaju jasno biti iskazani prioriteti."

S druge strane ide se u povećanje plaća dužnosnicima to je nešto što je DP također tražio u pregovorima, je li sada onda vrijeme za to?

"Definitivno je, tu uopće nemamo dileme. Dovesti se u situaciju da ne možete kadrovirati unutar ministarstva i to zato što su plaće prestale davno biti konkurentne nije opcije. Ako želimo Hrvatsku vrijednu poštovanja i iz koje ljudi neće bježati morate adekvatno platiti ljude."

Koliko bi bila onda ta povećanja?

"Ja ne mogu o tome licitirati, ali definitivno ići s nekim povećanjima s niskim stopama je suludo. Treba ići s povećanjima koji će garantirati kvalitetu u kadrovima ministara, državnih tajnika, pomoćnika. Tako ćete dobiti to da to mjesto bude ono što treba biti."

Povećanja idu i za predsjednika, saborske zastupnike?

"Sve, apsolutno sve. Znam da će to dio javnosti iritirati, ali nema dileme ako želite imati državu onda vam državni odvjetnik mora imati plaću koja je konkurentna nekakvom njegovom kolegi koji radi u Poreznoj upravi ili ima privatnu praksu. Ako želite najbolje od najboljih trebate platiti ljude."

Jeste li izvisili oko državnih tajnika, najavljivali ste 11 do 15, a dobili ste osam plus jedan?

"Pa nije sve u kvantiteti nekad je i u kvaliteti. Željeli bismo sve i to je prirodno i ljudski, ali nismo nezadovoljni. Razgovori su išli bez napetosti."

Jeste li nezadovoljni što su dosadašnji SDSS-ovi kadrovi dosadašnji državni tajnici ostali u resorima?

"Koa što vam je poznato inzistirali smo da smo u koaliciji s HDZ-om i partnerima u kojima nema SDSS-a. To je nešto o čemu će se još razgovarati."

Kada ćete vi u vladu?

"Tko zna, da li ikada, tako da ćemo pustiti to..." Na pitanje je li odustao od toga, kaže: "Ne, ne, ne odustao, ne volim jednostavno, kristalnu kuglu nemam. Prejudicirati nekakve stvari u perspektivi je vrlo nezahvalno u okružnju u kojem živimo... Evo nas ovdje u prekrasnom našem gradu Vukovaru, pustimo taj mandat da izađe do kraja. Ako okolnosti budu stabilne da grad možemo prepustiti mlađim snagama koje će preuzeti palicu, hvala Bogu dragom to bi mi bila želja. Međutim ako okolnosti budu nestabilne i teške onda je jasno da moramo redefinirati politiku, podrediti želje aktualnostima..."

Hoćete li podržati HDZ-ovog kandidata na predsjedničkim izborima?

"Ne raspravljamo još o tome. Govora o tome na koaliciji je bilo, ali prvo unutar DP-a moramo vidjeti što su nam pristup i strategija. Imamo li svog kandidata, a ako ga nemamo podržavamo li nekog sa strane."

U HDZ-ovim internim anketama najbolje stoje Primorac i Anušić tko je vama bliži?

"Komentirati HDZ-ove interne ankete nije zanimljivo, nije nam tema."

Bio vam bio bliži stranački ili nestranački kandidat?

"Inzistiramo na stranačkom kandidatu DP-a ako toga ne bude onda ovako izdaleka vrlo paušalno bliži bi nam bio nestranački, ali ne isključujemo podršku bilo kome dok stranačka tijela ne donesu odluku."