Iskakanje vagona iz tračnica u Karlovcu: 'Tri kilometra pruge uništeno, promet neće krenuti barem 7 dana'

Pet vagona teretnog vlaka iskočilo je iz tračnica, sinoć nešto prije 23 sata na ulazu u željeznički kolodvor u Karlovcu. Riječ je o teretnom vlaku prijevoznika ENNA Transport. Nitko nije ozlijeđen, a na teren su izišli policija i vatrogasci te djelatnici HŽ Infrastrukture.

Pruga je od sinoć zatvorena za promet, a prijevoz putnika odvija se autobusima…

"Po voznom redu bi išao u 9:37, ali s obzirom na to da se dogodilo to što se dogodilo, idu autobusi nas prevoze do Draganića i vjerojatno će biti nekih, možda manjih, kašnjenja", kaže nam Karlovčanka Gordana. Njezina sugrađanka Anka tvrdi da za sada nema nikakvih čekanja.

"Idemo u Zagreb, autobus, pa vlak, a natrag ćemo isto tako. Nema čekanja, pa je dobro.

Ljubica iz Karlovaca nezadovoljna je.

"Kašnjenje je svaki dan, bez obzira radi li se o nesreći, kasne vlakovi svaki dan i to jako puno".

Reporter RTL-a Danas Boris Mišević na mjestu je nesreće u Karlovcu gdje donosi najnovije informacije:

"Promet neće krenuti barem sedam dana. Uzrok se ne zna. Agencija za istraživanje nesreća u zraku. na vodi i u željezničkom prometu će to odraditi, ali ovo je jedna potencijalno ozbiljna situacija zato što su cisterne pune dizel goriva. Vidjeli smo da je došlo do iskrenja i da je mogao biti i veći problem. Pokušaj sanacije bi trebao trajati sedam dana. Pragovi su dovezeni i oni će biti postavljeni. Tri kilometra pruge uništeno. Neslužbeno, nešto je ispalo, neka osovina ili nešto željezno je ispalo iz cisterne i osovina je zakačila pragove i uništila ih u rasponu od tri kilometra. Mreža mora biti skinuta, vagoni moraju biti dignuti. Oni su puni dizel tako da neće biti jednostavno. Ono što je također problem je ekonomska računica , dakle financijski dio jer je promet prekinut. Postoji zaobilazni pravac preko Slovenije, ali ovo je glavna trasa i sedam dana će roba čekati ili će ići skupljom tom okolnom dionicom", izvijestio je reporter Mišević.

