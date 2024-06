Društvenim mrežama proširila se uznemirujuća snimka iz Zagreba na kojoj biciklist instruktoru vožnje maše nožem dok preko pješačkog prijelaza prelazi na crveno svjetlo. Snimku je objavio instruktor vožnje Krešimir Stunić.

Incident se, kaže, dogodio prije 10 dana i sve je prijavio policiji. Uz instruktora Stunića, biciklista s nožem prijavile su još dvije osobe. Isti je dan pronađen, a iz policije su nam rekli da je riječ o 31-godišnjaku koji je prekršajno prijavljen za remećenje javnog reda i mira te posjedovanje oružja. Kažnjen je novčanom kaznom od 1090 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To se dogodilo 6. lipnja, bilo je oko 12.30 sati i bili smo na raskrižju kod Pointa. Biciklistu je bilo crveno svjetlo i on treba sići s bicikla, pričekati da mu se upali zeleno svjetlo, ali nasrnuo je. Išao je na to crveno i počeo mahati nožem. Svašta mi je izgovorio, bilo je dosta agresivno. Pored mene je bila žena koja je kandidat za vozača. Bila je na malo kasnijem satu, malo se mučimo s tim, to je jako utjecalo na nju", rekao je instruktor Stunić za RTL.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatrena buktinja u Zagrebu: Vatrogasci zatvorili plin u obiteljskoj kući

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa