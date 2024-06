Među brojnim zastavama u šarenoj Povorci ponosa - u subotu se vijorila i ona jugoslavenska. Čiju zabranu Domovinski pokret sada traži.

"Ta je zastava bila na borbenom avionu MIG 21 koji je raketirao Banske dvore 1991. godine. Kakav smo mi narod to je higijena u društvu da se ta zastava zakonom zabrani i da se za to plaća velika kazna", kaže Stipo Mlinarić.

Dok su bili u oporbi, pokušali su u Saboru progurati istu inicijativu, ali bez uspjeha. Sada su dio većine, no premijer tvrdi o ovoj temi s partnerima iz DP-a nije razgovarao.

"Mi smo tu temu riješili, mislim da moramo ostaviti povjesničarima da se bave poviješću. Ali baš da se vijori takva zastava, da ispod nje šeću i zastupnici Možemo! i SDP-a pa se nitko od njih čak niti ne ogradi od toga je jako bizarno, ja bih rekao čak pomalo u suprotnosti s logikom. U bivšoj državi ovakve parade ne bi bilo da se čekalo još milijun godina - to je nama neprihvatljivo", rekao je Plenković.

IZ SDP-a na ove prozivke nisu reagirali. No, premijeru je odgovorio zagrebački gradonačelnik, koji je i sam prošetao s Povorkom ponosa.

"To je toliko bitna tema da je meni ovo četvrta konferencija za medije od subote i nitko me za to nije pitao. Je li toj zastavi tamo bilo mjesto ja smatram da nije, ne znam zašto je ta jedna osoba imala tu zastavu, ali znam da smo mi iz Možemo i naša kandidatkinja za EU izbore imali hrvatsku zastavu", komentiro je Tomislav Tomašević.

Koalicijski partneri iz HSLS-a poručuju da nisu za veličanje ni komunizma ni fašizma. "Sloboda govora svima, govor mržnje nikome. Idemo se posvetiti našem poslu", rekao je Dario Hrebak.

I dok se politika prepire oko zastave, komentar smo zatražili i od koordinatora Zagreb Pridea koji pred kamere nije htio.