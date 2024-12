NISU OČEKIVALI DRUGI KRUG / Peternel o Lozo: 'Dobila je prepoznatljivost, a u kampanju je ušla kao potpuno javno nepoznata osoba'

Rezultati se tope, a prema dosadašnjim informacijama, kandidatkinja stranke DOMiNO Branka Lozo dobila je 2,47 posto podrške. O izlaznim anketama s potpredsjednikom stranke DOMiNO Igor Peternel razgovarao je RTL-ov reporter Marko Šiklić. Peternel je rekao da su izlazne ankete i do sada dale dobru pouzdanost, no istaknuo je da je iznenađujuć visok postotak podrške kandidatu Zoranu Milanoviću. 'Ako se sve završi u prvom krugu, to je sigurno velik udarac Andreju Plenkoviću', istaknuo je Peternel. Više pogledajte u prilogu.