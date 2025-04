I Hrvatice ovo uzimaju za mršavljenje, a krije mračnu tajnu: 'To su suicidalne misli'

Recept za zdravlje, sreću i dobar izgled daje nam Jan Vučanjk, fitness trener: "Dok vježbamo, luče se brojni hormoni, uglavnom su tu hormoni sreće. Pa se osjećamo bolje, vedriji smo, veseliji, a prehrana koja prati tu tjelovježbu također nas čini zdravijima."

Tri puta tjedno, po sat vremena uz uravnoteženu prehranu – i ne zvuči komplicirano. A opet, svaka druga osoba u Hrvatskoj pati od prekomjerne težine. Spas mnogi vide u lijekovima za mršavljenje, a prije nekoliko dana na naše je tržište stigao novi.

Nedugo nakon toga i poražavajući rezultati osmogodišnjeg istraživanja američkih znanstvenika.

Mladen Krnić, endokrinolog i dijabetolog, otkrio je opasnosti: "Radi se o tome da su lijekovi iz skupine GLP-1 receptor agonista povezani s većim rizikom depresije i rizikom suicidalnih misli. Postoji povezanost između neuroendokrinog sustava koji uvjetuje debljinu i ovog našeg sustava osjećaja sreće."

Lijekovi za mršavljenje kao što su Ozempic, Wegovy i Mounjaro oponašaju hormone koji stvaraju osjećaj sitosti ali smanjuju lučenje dopamina, odnosno hormona sreće.

Promjene raspoloženja ne treba zanemarivati

Psiholog Božidar Nikša Tarabić upozorava: "Kad govorimo o višetjednom sniženju raspoloženja koje se onda kasnije proteže i na mjesece, i na kraju dolazi do gotovo potpune nefunkcionalnosti u svakodnevnom funkcioniranju. To su već dosta odmakli stadiji. Čim imamo znakove da nam se smanjuje svakodnevno funkcioniranje, tada bi trebalo obratiti pažnju na to što se s nama događa."

Izdavanje lijekova treba prepustiti stručnjacima, jer oni nisu opasni ako ih se koristi pravilno.

Endokrinolog i dijabetolog Krnić navodi: "Ono što je bitno u ovoj studiji – kako istraživači navode – jest da postoje genski predisponirane osobe s nižom razinom dopamina, kod kojih ovakvi ishodi mogu biti znatno izraženiji, a time i opasniji."

No ipak, sve ono što je poznato o njihovim pozitivnim učincima nadmašuje potencijalne rizike. A pozitivno je da smanjuju broj pretilih, oboljelih od dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti. Prema najnovijim studijama – preveniraju i brojne druge bolesti.

Céline Gounder, infektologinja iz SAD-a, upozorava na ozbiljne opasnosti: "Bilo da se radi o bolesti srca, bolesti bubrega, oštećenju mozga koje može dovesti do moždanog udara ili demencije, tako da ima smisla da ovi lijekovi potencijalno mogu imati dobar učinak."

S obzirom na sve benefite, postoji iskušenje da se ove lijekove koristi mimo stručnih uputa – a to predstavlja opasnost.

A ono što je sto posto sigurno i efikasno je tjelovježba – pa ako niste, trening danas još stignete odraditi.