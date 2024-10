Hrvatskoj obitelji država srušila kuću, a novu još nije izgradila. Stjepan: 'Toliko su nas ponizili'

Od zagrebačkog potresa prošle su četiri i pol godine, a neki su i dalje bez vlastitog krova nad glavom. Posjetili smo obitelj kojoj je država srušila kuću, uz obećanje da će izgraditi novu. No, baš nikakvog pomaka - nema.

Ugovor potpisan, kuće ni na vidiku

U zagrebačkom naselju Miroševac nekad je bila kuća obitelji Malčić Pirin. Kad god dođe na to mjesto, Stjepanu se oči napune suzama. Baš kao i danas kad nam je pokazao kako to izgleda: "Kad god dođem ovdje, to je, jednostavno se ne mogu pomiriti s tim da nema još izgradnje zamjenske kuće.", poručio je Malčić Pirin.

Ovdje se, kaže, rodio. Tu su mu bili i baka i djed i otac i majka, ali, zagrebački potres ju je uništio. I dobili su crvenu naljepnicu.

Stjepan Malčić Pirin trenutačno s obitelji živi kao podstanar u prizemlju kuće koju plaća ministarstvo.

"Kuća se mora graditi, jer je ugovor potpisan i projekt je tu. I to ugovor je potpisan s ministrom Bačićem", objašnjava Stjepan.

Najveći problem - nedostatak izvođača radova

Gdje je zapelo, pitali smo i državnog tajnika Domagoja Orlića koji nam je kazao "Mi smo gospodinu ponudili mogućnost novčane pomoći umjesto gradnje, gospodin se na kraju ipak odlučio za gradnju u sklopu organizirane obnove. Projekt je završen i dostavljen u Ministarstvo u rujnu ove godine prije nekoliko dana. Mi ćemo u narednih tjedan do dva raspisati nabavu za izvođenje radova".

Na zagrebačkom području završena je gradnja 23 zamjenske kuće. U ovom trenutku gradi se njih 27. Državi je najveći problem što se izvođači radova ne javljaju na natječaj ili su cijene prenapuhane.

"Pozivam građansku operativu da prate natječaj, da se jave, ja sam optimist i vjerujem da ćemo pronaći izvođača za ovu kuću", poručuje Orlić.

Stjepan je samo jedan od 1400 ljudi u Hrvatskoj kojemu država zbog oštećene kuće plaća najamninu. Država plaća 9.3 eura po kvadratu. Stjepan Malčić Pirin ne buni se na prostor u kojemu stanuje. Želi samo znati kad će se početi graditi njegova kuća. Kao hrvatski branitelj i osoba koja je branila ovu Domovinu - sad se osjeća razočarano, jer sve predugo traje.

"Oni su toliko nas ponizili da, ne znam ja bih samo htio doživjeti da se kuća izgradi", poručuje Stjepan. Sumnja i da će dočekati gotovu kuću.

Kako bi kuća trebala izgledati, projekt je već napravljen. Stjepanu ni ne smeta što će kuća biti za 60 kvadrata manja od njegove, čeka samo da počne gradnja.