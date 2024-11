Hrvatska bi do ljeta mogla uvesti policijsku konjicu - barem prema najavama ministra poljoprivrede Josipa Dabre. I dok se Prijatelji životinja bune, slovenski policajci na konjima jašu punih 50 godina.

Danas je aktivno 13 konja - lipicanci i toplokrvne pasmine. O njima brinu njihovi kolege i prijatelji - 16 policajaca. Natječaji za konjanike otvaraju se jako rijetko - a interes je ogroman.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Policajci jako žele biti konjički policajci jer, ako volite životinje, to je jedno od najljepših zanimanja. Prije svega, moraju imati policijsko iskustvo, a kad dođu kod nas morao vidjeti imaju li osjećaja za rad s konjima. I to je to - najvažnije", rekla je zamjenica načelnika Postaje konjičke policije u Ljubljani Tina Brelih.

Priprema policajaca za rad s konjima traje pola godine. "Tamo smo naučili osnove, trenirali s konjima, osnove veterine, osnove konjičkog zanata, a onda smo nakon pola godine položili ispit", rekao je konjanik Mihael Ilc. U slovenskoj konjici djeluje i jedan Hrvat, 14-godišnji Kolor Miret.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da bi mogao u službu, kao i svaki policijski konj, morao je proći zahtjevnu selekciju. Obuka traje gotovo 12 mjeseci. U službu stupaju u dobi između četiri i deset godina, a zadatke mogu obavljati oko pet godina.

"Konj mora biti miran, dosta velik i mora se znati ponašati u društvu. Konj je most suradnje između dviju osoba, odnosno između policijskog službenika i ljudi", rekao je konjanik Mihael.

Prema okvirnim podacima, konj svojom snagom može zamijeniti čak 10 policajaca. Iznimno su korisni tijekom prosvjeda, u čuvanju granica od ilegalnih imigranata, ali i u pješačkim zonama grada. Doprinose osjećaju sigurnosti i turističkom dojmu Ljubljane.

"Mnogo ljepše vidjeti nego kad su u kolima. Mnogo su elegantni, mnogo pristupačniji narodu", komentirala je turistkinja iz Crne Gore Gordana Milić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad nas ljudi vide, mi smo na višoj poziciji pa nam ljudi prilaze drukčije i govore nam više informacija nego što se inače govori drugim policajcima", rekao je konjanik Aleš Artič.

Susjedi konjanici kažu - ako se uključe pravi stručnjaci, Hrvatska bi mogla konjicu imati već naredno ljeto. Naši lipicanci uskoro bi mogli postati najpoželjniji i najsimpatičniji radni kolege u hrvatskoj policiji.



Tekst se nastavlja ispod oglasa