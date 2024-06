Euro-manija znači i ludu potrošnju. Čak za 50 posto raste prodaja piva, grickalica, navijačkih rekvizita i televizora. Istražili smo kako se vrte milijuni.

Pivo, pivo, i opet pivo. Na nogometnom prvenstvu bit će ga u hektolitrima. Posjetili smo jednu pivnici u centru Zagreba, u kojoj su organizirali gledanje svih utakmica. Na normalan dan popije se 500 litara piva. Kada igra Hrvatska i do četiri puta više. I neće im se ponoviti greška koja im se dogodila kada su Vatreni bili u finalu u Rusiji.

"To nam se dogodilo 2018. kad smo potrošili 2150 litara piva. Ostali smo u 22.30 bez pive. Uzeli smo mikrofon i rekli ljudi ostali smo bez piva. Sad ste sve popili, vidimo se sutra na dočeku“, ispričao nam je Robert Čović, voditelj pivnice.

Nogometnu euforiju osjete na rastu prometa. Pa Čović kaže:

"Čak i do 30 posto što se tiče te prodaje. Tu smo mi spremni. Pivovara je poduplana i možemo sve to izbaciti". Znači, Hrvati vole i popiti i pojesti kad je nogomet – pitali smo ga. "Pa ja mislim da smo tu prvaci svijeta", odgovara.

Čim veći to bolji

No do europskog vrha treba odgledati puno utakmica. Svi žele što veći i bolji ekran. U jednom trgovačkom lancu prodaja televizora porasla je 50 posto posljednja dva tjedna. Traže se oni od metra i pol do dva i pol.

"Kupci zapravo dođu sa nekom željom svojom. Pogledaju na web shopu koje televizore imamo i koja je cijena.

Dođu po taj no vrate se s još boljim i unaprijeđenim. Oled, qled, nano i tako dalje", kaže Dijana Jendrašikin Babić, voditeljica marketinga i korporativnih komunikacija.

Kada krene nogometno prvenstvo najviše poraste prodaja pića, grickalica, navijačkih rekvizita i televizora. Ugostitelji mogu očekivati i do 50 posto veći promet. Navijači će prilične svote ostavit i trgovcima. Koliko – pitali smo Mirka Budimira, predstavnika malih trgovaca pri HUP-u:

"To se negdje kreće kod grickalica i pića oko 15 posto. To ovisi o formatu trgovine. Kod većih trgovina to je i više, a kod manjih formata oko 15 posto".

A što Vatreni igraju bolje i dođu u kasniju fazu natjecanja, potrošnja sve više raste. Koliko su novčanici tanji trenutno nitko ne mari.