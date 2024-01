Bienvenido Alivio / Hrabri Filipinac spasio djecu od požara, sad mu uručena i nagrada. On skromno poručio: 'To je dio mog posla'

Hrabri Filipinac koji je iz gorućeg autobusa kod Velike Gorice spasio živote četvero učenika dobio je od Grada posebno priznanje. Gradonačelnik Velike Gorice osobno mu je zahvalio na nesebičnom činu i uz novčanu nagradu, uručio simbol tog kraja - turopoljsku podgutnicu i leksikon. Podsjetimo, zahvaljujući 48-godišnjem vozaču Bienvenidu prošlog petka izbjegnuta je tragedija. Kada je uočio da se dimi iz stražnjeg djela autobusa, djecu je odmah izveo van i požar krenuo sam gasiti. Pritom se nagutao dima, a dan poslije za RTL skromno poručio da se on ne smatra herojem i da djecu koju svakodnevno vozi - vidi kao svoju. 'Vjerujem da bi svatko u toj situaciji postupio kao što sam ja. Možda to drugi smatraju herojskim činom, ali za mene je to dio mog posla', poručio je Bienvenido Alivio.