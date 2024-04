POSTIZBORNI PREGOVORI / Hoće li se HDZ odreći SDSS-a? Božinović: 'Siguran sam da ćemo doći do rješenja'

Šest dana nakon parlamentarnih izbora, stranke su još u pregovorima tko će i kako sastaviti novu Vladu. Sve je izglednije da su tome najbliži HDZ i Domovinski pokret. RTL-ova reporterka Dajana Šošić razgovarala je s Davorom Božinovićem, ministrom unutarnjih poslova i međunarodnim tajnikom HDZ-a. 'Pregovori zapravo počinju tek sutra. Birači su nam dali 61 mandat, desno od nas je još 24 mandata. To su hrvatske realnosti u ovom trenutku. Mi smo stranka koja ima iskustva u koalicijama, ali smo pokazali da poštivanje svojih političkih partnera, partnera u koaliciji, to može biti stabilan mandat koji će i koji je Hrvatskoj donio značajne uspjehe', rekao je Božinović. Dotaknuo se i mogućeg odricanja SDSS-a. 'Ono što je činjenica je da je Hrvatska prepoznata i izvan naših granica kao država koja ima visok stupanj manjinskih prava. Mislim da o tome sigurno nema nekakvog spora. Što se tiče našeg iskustva, suradnje sa SDSS-om, to je stranka koja sve ove godine nikad nije stavljala stranačke interese ispred državnih interesa. Siguran sam da ćemo doći do rješenja, da ćemo očuvati tu poziciju manjina u hrvatskom društvu. Kako? To prepustimo pregovorima koji počinju sutra', kazao je Božinović. Pričao je o mogućoj deratifikaciji Istanbulske konvencije. 'Prilikom njena usvajanja, u Hrvatskom saboru donijeli smo jasnu interpretativnu izjavu po kojoj ništa što ima bilo kakve veze s rodnom ideologijom, neće ići kroz provedbene akte. Ono što je činjenica je da smo donijeli niz zakona koji štite žene od nasilja u obitelji. To je vrijednost te konvencije', poručio je Božinović. Osvrnuo se na teške riječi u predizbornoj kampanji na relaciji HDZ-Domovinski pokret. 'Kampanja je razdoblje gdje svatko pokušava doći do veće podrške, većeg broja birača. Međutim, činjenica je da ni HDZ ni Domovinski pokret nemaju bliže partnere s kojima mogu sastaviti Vladu. Prilično sam uvjeren da će pregovori dovesti do rezultata koji će biti nova Vlada koja će reflektirati ono što je biračka volja velike većine hrvatskog biračkog korpusa. 'Ne očekuje da će pregovori predugo trajati. 'Teško mi je reći, ali ne očekujem da bi trebali trajati predugo. Ovo je ozbiljan posao, mi smo ozbiljna stranka', naveo je Božinović. 'Andrej Plenković je sigurno jedan od najprepoznatljivijih europskih političara. Vrlo je jasno poslao poruku da je budući i sadašnji hrvatski premijer', zaključno je poručio Božinović. Više pogledajte u videu