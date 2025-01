'DOSTA JE OVOGA' / Hoće li Hrvati bojkotirati i kafiće? Sonji prekipjelo: 'Trebalo bi kao Srbi sve zaustaviti'

Uz bojkot trgovaca, pridružila se i ideja da se od petka bojkotiraju i ugostitelji i pružatelji turističkog smještaja. Cijene u kafićima i restoranima najviša su u turističkim središtima na obali, pa je ondje domaće stanovništvo u najlošijem položaja. No, za razliku od trgovina gdje su cijene gotovo ujednačene, u ugostiteljstvu i smještaju to i nije tako. Planiraju li građani bojkotirati kafiće i restorane, jednako one skupe i one povoljnije 'kvartovske'?