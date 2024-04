'OVO JE POVIJESNI DAN!' / HDZ-ov župan otvorio bankomat, podignuo 10 eura pa poručio: 'Nema to veze s kampanjom, to je za ljude'

Vidjeli smo svašta u predizbornim kampanjama, od prvih lopata do rezanja vrpci, a danas smo dočekali i prvo svečano otvaranje - bankomata. Prvi je novi bankomat na velikoj svečanosti u Ličkom Osiku isprobao HDZ-ov župan Ernest Petry. Nakon što je podignuo 10 eura, poručio je da to nema veze s kampanjom i nazvao sve povijesnim danom za dvije tisuća stanovnika Ličkog Osika jer više ne moraju putovati do najbližeg bankomata u Gospić. Više pogledajte u prilogu...