Još se procjenjuje šteta koja je nastala nakon snažnog nevremena na Krku na kojem je u svega sat vremena palo ponegdje i 180 litara kiše po četvornom metru. Dijelovi su potopljeni, a uživo se večeras s Krka javio RTL-ov Boris Miščević koji je izvijestio da nitko, na sreću, nije ozlijeđen.

No koliko je nevrijeme bilo jako govori i to da se javio s mjesta s kojeg je stajao u vodi skoro do koljena. Na prvu se čini kao da je to rječica, no zapravo se radi o cesti koja je na oko dvije minute vožnje od Grada Krka prema Salatiću. Loše je što se prognozira da će biti još oborina, ali ipak ne tako intenzivnih kao u noći na petak.

Ljudi su spašavali imovinu i životinje, jedna je gospođa plivala do svojim pasa, a s njom i Ivo Anić koji je našem reporterku prepričao kako je to izgledalo: "Stigao sam oko 6 ujutro, otišao po gospođu Sanju i plivali su do njenih pasa da ih izvučemo". Dvije argentinske doge spasili su, ali ne i golubove i papige koje Ivo ima na istom mjestu te ih uzgaja. Pod vodom uginulo je njih oko 70 posto, spasili su samo dio ptica.

Ivo je rekao da je posebno opasno bilo spašavati pse jer su prolazili kroz vodu koja je bila visoka do vrata, nije se vidjelo po čemu hodaju, a bilo je tu i balvana. "Nije nam bilo svejedno, ali spasili smo ih", rekao je Ivo.

Gradonačelnik Krka Darijo Vasilić već je na toj poziciji osam mandata, te je našem Borisu Mičeviću rekao da ne pamti ovakvo što. "Ovakvog intenziteta ne, ali polje Kimpi i Kaštel poznati su po naplavinama i velikim vodama jer je to široko naplavno područje. Kad padnu velike kiše, a sada je bilo 170 litara u nekoliko sati, ni jedna oborinska odvodnja ne može riješiti ovaj problem. Još nekoliko dana ovako će stajati pa će se voda povući. Najveća je šteta na poljoprivredi. Srećom, nije bilo stradalih ljudi", rekao je gradonačelnik.

Nastavio je da je najveća šteta bila na uništenim poljoprivrednim putovima. "Ali i suhozidima i kraterima koji su nastali na poplavljenim područjima. Grad je tu za one koji imaju poljoprivredne usjeve da nađemo način da štetu nadoknadimo. Činjenica je da će biti teško proglasiti elementarnu nepogodu jer su kriteriji za to jako strogi i ne znam hoćemo li ih zadovoljiti. More je mutno, ova voda dolazi do krčke luke i zemljana boja će danima obilježavati more oko Krka. Nadam se suhom i toplom ljetu koje će to kompenzirati ove nedaće", rekao je gradonačelnik.

