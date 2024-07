Usred ljeta more je apsolutni hit, ali jednako atraktivno može biti i gorje! S tim da je jeftinije i temperaturno ugodnije od obale. Pun atrakcija i manifestacija Gorski kotar turistima nudi drukčiju priču!

Skok u Lokvarsko jezero hladi brzo i žestoko! Okruženo gustom šumom, gužve nigdje, a Livia iz Zagreba otkriva po što tu dolazi: "Mir, tišinu, prirodu, šetnju, pa evo što sam starija mogu reći da mi više paše ovaj način odmora. Mi koji smo tu na godišnjem, koji koristimo priliku da se odmorimo, jezero i priroda i ovaj goranski kraj je neusporediv s morem!".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz Londona u Hrvatsku na šest je tjedana s obitelji stigao Adrian Stuya. Samo tjedan su proveli na moru, ostatak Gorski kotar: "Lijepo je tamo isto, ali bolje mi je tu, ne znam zašto, ali tako je!“, kaže nam nakon skoka na glavu. Osim na supu ili kajaku na jezeru se može uživati i na splavi! To je rijetkost pa goste oduševljava! Slavonka sa zagrebačkom adresom Milena Zajović ne skriva oduševljenje: "U ovoj regiji, pogotovo na moru, zaista nisam našla priliku da uživamo na splavi, pogotovo ne na ovakvom veličanstvenom jezeru. Meni to znači puno jer sam ja odrasla u Osijeku. Mi smo imali jednu malenu splav koja vozi s jedne strane rijeke na drugu, tako smo išli u zoološki vrt kao klinci, ali evo, od djetinjstva nisam bila na splavi i baš me to raduje."

Gorski kotar ima i desetak podzemnih atrakcija. Lokvarka je najdublja hrvatska špilja za posjetitelje koji preko četiri razine mogu na 75 metara dubine. Speleolozi pak na 277 metara. Posjetitelj Hrvoje Knežević kaže: "Sad smo tu na 8 stupnjeva ili koliko, smo se spustili, uglavnom super je, lijepo izgleda, veliko, prostrano". Uz uobičajene stalagmite i stalaktite te njihov spojeni stup ima još puno ukrasa! "Zavjese, one su štosne, kako ime i kaže znači valoviti, krijesasti ukrasi, ima velike prostrane dvorane što daje onaj vau efekt", pokazuje nam vodičkinja Erika Petelin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U goranskoj šumi, na tisuću metara nadmorske visine bačen je još jedan mamac- filmski festival s cjelodnevnim projekcijama i događanjima. Direktor festivala Igor Mirković izdvaja benefite: "Ja se nadam da će domaćim ljudima učiniti život malo ljepšim, da će im omogućiti stvarno dobre filmove, da upoznaju vrhunske umjetnike jer smo mi stvarno u ovaj mali komadić planete zemlje uspjeli dovesti internacionalnu ekipu od Brazila, preko Finske, Italije, Francuske, Turske".

Nekad je festival bio zaštitni znak istarskog Motovuna, sada mu je dom iznad Delnica! Brojni posjetitelji tu noće u šatorima! Zagrepčanka Minja Vukadinović bila je na svim festivalima u Istri, sada dolazi u Gorski kotar: "Ovo je jedna nova čarolija, tu smo lijepo u šumi, malo se smrzavamo nešto više nego u Motovunu, ali isto onako ležimo na tim balama, nosimo vreće sa sobom i ustvari uživamo cijeli dan!"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zaista biser Hrvatske i mislim da ga itekako moramo cijeniti jer da nemamo ove planine, ovaj zrak, da nemamo negdje pobjeći s ovog mora koje je toliko užareno i prenapučeno s turistima, ja ne znam što bismo!", dodaje Dominik Dolenc iz Pomera kod Medulina. Ipak broj onih koji su ga posjetili ove je godine manji za desetak posto. Stranaca ne fali, domaći su u minusu. Aduta ima, ali turističkih rekorda neće biti!