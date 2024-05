Kazališni i filmski glumac Marko Cindrić, s 13 profesionalnih sportaša, trčao je iz Zagreba do Siska na humanitarnom ultramaratonu.

"Moj tata je najjači na svijetu", ono je što većina djece misli za svoje očeve. A trogodišnji Pino za to ima i dokaz. Njegov je otac, poznati glumac Marko Cindrić, trčao od Zagreba do Siska, sedam i pol sati u komadu, i to da bi pomogao drugima. On i petnaest profesionalnih trkača krenuli su u četiri sata ujutro i na cilj stigli prije nego su očekivali. "Uživao sam u svakom metru putovanja", rekao je Marko.

"Neopisivo. Evo, to je ono, ne bih rekao da je klimaks, ali kao nastavak tog putovanja i za što sam se spremao 14 mjeseci. Ludilo ekipa, ludilo atmosfera cijelo vrijeme. Baš ono nevjerojatan događaj", rekao je glumac.

Najemotivniji trenutak bio je kada je sedam i pol sati kasnije primio sina i s njim prošao kroz cilj.

"Neki dan je bio razočaran jer ga nisu spomenuli na radiju. Kao, tata, mene nisu spomenuli a ja trčim utrku, tako da je to bio dogovor između nas dvojice da ga moram podignuti na ramena i ući s njim u cilj", objasnio je.

A na cilju su ih dočekala djeca i roditelji Kolibrića, članovi udruge za terapijsko jahanje Kas i voditelj volontera Pučke kuhinje za zagrebačkom Svetom Duhu.

Za sada je ostvareno 10 posto cilja, prikupljeno je 15 000 eura. Svi koji se žele priključiti i kojima je životni moto Mosa bavlju ili Samo ljubav mogu to učiniti do kraja lipnja.

POGLEDAJTE VIDEO: Glumac Marko Cindrić trčao od Zagreba do Siska humanitarni ultramaraton: