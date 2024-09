Konačno je u detalje predstavljen novi krug porezne reforme koji stupa na snagu 1. siječnja. U fokusu su porez na nekretnine i porez na dohodak koje je predstavio ministar financija Marko Primorac.

Opterećenje rada prebacuje se na opterećenje imovine ili drugih izvora. Koliko će porez iznositi ovisit će o jedinicama lokalne samouprave. Bit će od 0,6 do 8 eura po četvornom metru. Ukoliko općina i grad ne donesu odluku o porezu na nekretnine, primjenjivat će se odluka o porezu na kuće za odmor za 2024-tu godinu. Rastu i plaće. Osobni odbitak s 550 raste na 600 eura, te za uzdržavane članove obitelji. Povećava se prag više stope poreza na dohodak na 60 tisuća eura.

Evo prvih reakcija gradonačelnika. "Zasigurno je ovo jedan manevar vlade koji se ponavlja iz godine u godinu. Porezna reforma znači u određenom dijelu i prebacivanje loptice gradonačelnicima i načelnicima. U potunosti podržavamo poreznu politiku vezanu za dohodak, i prebacivanje to na porez na nekretnine, no ne podržavamo način na koji se to provodi", kaže Marko Filipović, gradonačelnik Rijeke.

"Unaprijed mogu najaviti da ćemo mi minimalno naplatiti od naših ljudi to što treba i to onda uložiti u rješavanje drugog problema, a to je rješavanje stambenih problema mladih u Gradu Splitu", kazao je Ivica Puljak, gradonačelnik Splita.

