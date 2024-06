Hrvati četvrti put na izborima za Europski parlament biraju svoje zastupnike koji će ih idućih pet godina predstavljati u Bruxellesu i kreirati europsku politiku. Za 12 mjesta na ovim izborima bori se ukupno 300 kandidata s 25 izbornih lista iz Hrvatske. RTL je ekskluzivno donio rezultate izlaznih anketa, koje su u prethodnim izbornim ciklusima bile iznimno precizne, a prema kojima HDZ osvaja šest mandata, SDP četiri, a omovinski pokret i Možemo! po jedan. zastupnika.

RTL-ova reporterka Petra Mlačić-Vučemilović Jurić javila se iz SDP-ova stožera iz kojeg stižu prve reakcije na izlazne ankete prema kojima osvajaju isti broj mjesta u EU parlamentu kao i na prošlim izborima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U SDP-u zadovoljni s četiri mandata

Istaknula je da se u SDP-u dogodila neobična situacija u trenutku objave rezultata izlaznih anketa. "Ovdje su svi pljeskali jer su sretni s takvim rezultatom, potvrdi li se rezultat izlaznih anketa. U SDP-u su htjeli ponoviti rezultat s prošlih izbora gdje su osvojili također četiri mandata. No, po ovim rezultatima se čini da su još jedne izbore izgubili od HDZ-a koji za sada ima dva mandata više", istaknula je.

Rezultate izlaznih anketa komentirao je dosadašnji europarlamentarac Predrag Fred Matić koji se nada ponoviti mandat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zašto ste sretni ako ste opet izgubili od HDZ-a?

Znate da smo govorili da ako ponoviti četiri mandata da bismo bili zadovoljni. Moramo biti svjesni da jedna takva lopovska organizacija kao što je HDZ i koja ima sve resurs,e znamo da je u kampanji nastupao samo premijer, svih ostalih 11 nisu došli do riječi. Nije im dao da pisnu kako ne bi nešto upropastili. On je bio u stanju reći ako glasate za HDZ, pokazuje ministrove aute pa kaže - vidite, voze se Audi i Mercedesi.

Vašeg šefa stranke nije bilo u kampanji?

Nije kad nije bio kandidat. Mi smo napravili rezultat koji smo očekivali. Nadam se da će se tijekom večeri nešto promijeniti, barem da HDZ-u otpadne jedan mandat. Ali vidjet ćemo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Ukinuo bih izbore u Hrvatskoj'

Uvijek ste se izvlačili na ono da, ako je velika izlaznost, to ide vama u korist. Na parlamentarnim izborima je bila velika izlaznost i izgubili ste, a sada je mala izlaznost i opet vam ne ide.

Očito da su u Hrvatskoj omjeri takvi kakvi jesu. Što se mene tiče, uopće u Hrvatskoj ne bih više provodio izbore jer to je tako. Ako ljudi koji su na lijevom centru ne shvate da moramo ići zajedno, HDZ to je to. Gorjelo, sijevalo, bila mala ili velika izlaznost, znamo da i mrtvi izlaze. Dao sam sve od sebe, prošao cijelu državu od Vukovara do Dubrovnika. Bili su korektni susreti s ljudima. Ništa si neću predbacivati, ali u ovom trenutku ne možemo protiv onoga koji drži većinu medija.

Znamo da se 25 ljudi bori za jedan mandat, što je tako dobro u EU parlamentu? Je li to tako dobar posao, moć, novac, što je dobro tamo?

Četiri puta sam biran u Sabor. Ne znam čemu služi onda poslovica iznad Sabora je samo Bog. Ako se misli na Andreja Plenkovića, onda je Plenković iznad Sabora i cijela Vlada. Dok u EU parlamentu, europarlamentarci imaju veliku moć. Sve što stiže komisije i vijeća, europarlamentarci mogu mijenjati, ukinuti, prihvatiti, ali u Hrvatskom saboru toga nema.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Broj zastupnika iz svake pojedine članice određuje se prema broju stanovnika, a na kraju će biti odabrano 720 zastupnika koji će formirati 10. saziv Europskog parlamenta.

Sve o izborima za Europski parlament pratite uživo OVDJE.