Ekipa RTL-a Danas zaustavljena na granici sa Srbijom: 'Navode da smo sigurnosna prijetnja'

Srbija se sprema za dosad najmasovniji prosvjed.

Ekipa RTL-a, koju je krenula izvještavati o masovnom prosvjedu i koju predvodi reporterka Ana Mlinarić, zaustavljena je u petak ujutro na granici. Ana Mlinarić uživo se javila s graničnog prijelaza Bajakovo i opisala zašto ih nisu pustili.

"Bilo je to nešto prije 13 sati. Dali smo svoje dokumente, granični policajac ih je pogledao, vratio nam ih je. Već smo krenuli dalje, da bi nas ponovno zaustavio, još jednom tražio osobne iskaznice, prometnu dozvolu i potom nas zamolio da stanemo sa strane. Otprilike dva sata bili smo bez informacija, iako smo više puta pitali postoji li neki problem, zašto nas zadržavaju i u čemu je stvar", priča Ana Mlinarić.

'Sigurnosna prijetnja'

"Nismo dobili nikakav odgovor, a nakon dva sata uručeno nam je je rješenje o zabrani ulaska u Srbiju. Ovdje se navodi da predstavljamo sigurnosnu prijetnju za ulazak u Republiku Srbiju. Pozivaju se na članak 15. Zakona o strancima, u kojem stoji da MUP odluku o zabrani ulaska za stranca može donijeti na temelju konzultacija sa sigurnosno obavještajnim agencijama, odnosno s BIA-om. Cijeli niz puta proteklih godina putovali smo u Srbiji, izvještavali s prethodnih prosvjeda, uvijek smo imali identične dokumente, pozivno pismo od srpskih kolega i nikad nismo imali problema", nastavlja reporterka RTL-a Danas.

"Ni do kraja današnjeg dana nismo dobili odgovor od službenih institucija ni pojašnjenje na temelju čega su procijenili da baš ovoga puta naš rad u Srbiji bi predstavljao nesigurnost i prijetnju za ustavni poredak. Moram reći da nismo jedina hrvatska medijska kuća koja je dobila zabranu ulaska. Tu je još kolega, neki koji su kroz jutro prešli granicu su uspjeli ući. Ovdje se ne radi samo o hrvatskim novinarima - i kolege iz Slovenije javili su da im se dogodilo isto", dodaje Mlinarić.

Sjekira i hladno oružje

Osvrnula se i na to što bismo mogli očekivati u subotu, s obzirom na to da godinama prati i izvještava o stanju u Srbiji. "Po svemu što vidimo, u medijima i na društvenim mrežama, i u razgovoru s državljanima Republike Srbije, Srbija živi u neizvjesnosti, psihozi. Svi se pitaju kako će proći subotnji prosvjed i hoće li biti nereda. Jučer se činilo da se ipak ide u smjeru opuštanja ove situacije, nakon što su studenti 'koji žele da uče', procjenjivali hoće li se maknuti iz Pionirskog parka. To se smatra najkritičnijom točkom i točkom mogućeg sukoba. Vidjeli smo danas da će i sutra biti na toj lokaciji", pojašnjava reporterka.

Dodaje da studenti koji prosvjeduju uporno ponavljaju da ne pozivaju i ne planiraju bilo kakvo nasilje. "Ako gledamo sve ove prosvjede do sada, nikakvih incidenata sa strane studenata nije bilo, a vladajući su ti koji najavljuju i bez dokaza su tvrdili da organizatori prosvjeda planiraju nasilje, rušenje države i upad u institucije. Dodatnu nervozu stvara i informacija da su na više lokaciju u gradu uočene vreće s kamenjem. Vidim da srpski mediji javljaju da je nađena sjekira i još hladno oružje", priča Ana Mlinarić.

"Čini mi se da među studentima i prosvjednicima vlada optimizam i kao da se nadaju da će se 16. probuditi u Srbiji u kojoj na čelu nije Aleksandar Vučić. Čini mi se da i Vučić očekuje da će 16. ova priča završiti. Rekao je više puta da će odsvirati kraj, no i studenti su rekli da ne odustaju od prosvjeda. Čini mi se da će se ovakva situacija u Srbiji nastaviti, u kojem smjeru, naravno ovisit će o tome kako prođe veliki prosvjed", zaključuje Ana Mlinarić javljanje uživo.

